JR北海道は4日、北海道新幹線の車内電光掲示板で表示する文字ニュースの提供を31日で終了すると発表した。他の新幹線では既に提供を終了しており、北海道新幹線で最後となる。スマートフォンの普及やWi―Fiの導入で車内の通信環境が改善し、乗客が自分でニュースを読めるようになったのが理由。JR北海道によると、北海道新幹線の文字ニュースは2016年3月の開業以来、北海道新聞から提供されたニュースを配信している。JR各社