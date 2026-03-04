日本テレビは4日、都内の同局で『2026年4月改編説明会』を実施。同局系音楽番組『with MUSIC』（毎週土曜後10：00）が放送終了し、新報道番組の放送を始めると発表した。24年ぶりの新報道番組となる。【写真】松岡昌宏、『ザ！鉄腕！DASH!!』降板の意向同局コンテンツ戦略局 総合編成センター部長・大井秀一氏は「22時台は、積極的にみるコンテンツでないとリアルタイムでは見ていただけないと思っています。ドラマのような