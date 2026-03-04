大分市の家電量販店で、詐欺被害を未然に防いだ従業員ら3人に感謝状が贈られた。「目の前に商品があるのに場所を尋ねてきた」という来店客のわずかな違和感を見逃さず、店員同士が連携して声をかけたことが、詐欺被害の阻止につながった。 【写真を見る】“偽ザッカーバーグ”宝くじで9800万円当選店内でスマホ撮影の客に違和感…家電店員がとっさの判断で詐欺防ぐ 「目の前にあるのに」募る違和感 感謝状が贈ら