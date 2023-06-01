レアル・マドリードに所属するブラジル代表FWロドリゴが、右膝前十字靭帯断裂の重傷を負ったと3日、スペインメディア『MARCA』が報じた。2日に行われたラ・リーガ第26節のヘタフェ戦。2月上旬に右足のハムストリングの腱炎で1カ月戦列から離れていたロドリゴは54分から途中出場を果たした。しかしその途中で膝を痛めてしまい、その後なんとか試合を続行するも、痛みを抱えながら最後までプレイを続けていた。『MARCA』によれば、ロ