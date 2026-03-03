【ニューヨーク共同】米IT大手アマゾン・コム傘下のクラウド事業「アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）」は2日、ドローンの攻撃でアラブ首長国連邦（UAE）とバーレーンの計3カ所のデータセンターが被害を受けたと発表した。損傷により電力供給が不能になるなどサービスに障害が出ているという。米国とイスラエルによるイラン攻撃を受け戦闘が拡大。AWSは被害は「中東の紛争」によるものだとしている。被害を受けたのはUAEの2