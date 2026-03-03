埼玉県行田市とNTT東日本 埼玉事業部は2月5日、「下水道管路のDXに関する連携協定」を締結した。2025年8月2日に発生した下水道管路点検中の事故を繰り返さぬよう、ドローン点検・AI画像解析、点検データ管理サービスを組み合わせた安心・安全な点検の実現を目指す。○行田市長が再発防止を誓う「下水道管路のDXに関する連携協定」近年、日本全国で下水道施設の老朽化が進んでおり、下水道管路の維持管理は行田市のみならず、全国的