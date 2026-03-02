映画チケット販売ネットプラットフォームのデータによると、中国市場での2026年の映画興行収入（前売りを含む）は3月1日午後6時54分現在で既に100億元（約2276億円）を突破しています。これは北米映画市場を25億元（約569億円）以上上回る成績で、単一映画市場の興行収入ランキングで世界のトップを走り続けています。2026年の観客動員数はこれまでに延べ2億2500万人に達し、上映回数は延べ2610万回に上りました。春節（旧正月）期