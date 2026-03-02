健康な人生を歩める人の共通の特徴は何か。心理学者の内藤誼人さんは「内向型の人の人付き合いの喧騒から距離を置く生活習慣は、心とエネルギーを守るだけでなく、結果として健康的な体型を維持する最高のソリューションとなっている」という――。※本稿は、内藤誼人『もの静かで繊細なあなたが生きやすくなる本』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／herstockart※写真はイメージです - 写真＝iStock.com