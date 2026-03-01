来週（2026年3月2日〜3月8日）の【魚座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年2月23日〜3月1日｜総合運＆恋愛運TOP３『競い合うことを避けるでしょう』｜総合運｜★★☆☆☆様々な人と比べられるのが嫌で、関わる人や過ごす居場所を限定していくでしょう。楽な環境を選ん