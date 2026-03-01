【魚座】週間タロット占い《来週：2026年3月2日〜3月8日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月2日〜3月8日）の【魚座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『競い合うことを避けるでしょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
様々な人と比べられるのが嫌で、関わる人や過ごす居場所を限定していくでしょう。楽な環境を選んでいきたくなります。仕事や公の場では周囲の人達の努力を気付けないようです。冷たい人だと思われないために、もっと沢山観察をしていきましょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
相手が他の人に逃げないように様々な工夫をしていきます。一途なことは伝わるのですが、その分相手の嫌がる行動をしていては無駄になるでしょう。シングルの方は、新しいことにチャレンジしている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が人生のことも恋愛のことも優柔不断になります。
｜時期｜
3月3日 スタート ／ 3月6日 勇敢に行動する
｜ラッキーアイテム｜
懐かしい場所
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞