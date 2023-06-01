プロ・リーグ 25/26の第27節 アントワープとシントトロイデンの試合が、3月1日02:15にボサイル・スタディオンにて行われた。 アントワープは綱島 悠斗（MF）、野沢 大志ブランドン（GK）、ビンセント・ヤンセン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシントトロイデンは後藤 啓介（FW）、伊藤 涼太郎（MF）、山本 理仁（MF）、谷口 彰悟（DF）、小久保 玲央ブライアン（GK）