毎日を過ごすお部屋の空気、いつも気持ちよく保てていたら嬉しいですよね。花粉が気になる季節や、お家の中のニオイ、ウイルス対策など、空気清浄機に助けてほしい場面は意外と多いものです。しかし、いざ選ぼうとすると種類が多すぎて「わが家に合うのはどれ？」と迷ってしまうことも。そこで今回は、ラク家事アドバイザー・島本美由紀さん監修のもと、2026年の最新トレンドを踏まえた失敗しない選び方と、暮らしに馴染む編集部お