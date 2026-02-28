山崎実業は、バスルームやランドリー、キッチン周りで使える収納アイテムなど4商品を発表した。○マグネットバスマット&タオルホルダー タワー 2個組マグネットバスマット&タオルホルダー タワー 2個組マグネットで洗濯機の側面などに簡単に取り付けられる、バスマット&バスタオルホルダー2個組。下から差し込むだけでセットでき、シリコーン製のストッパーがバスマットをしっかりキャッチし、すっきり収納できる仕様