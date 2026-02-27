フランクフルトは3月1日、ブンデスリーガ第24節でフライブルクと対戦する。フランクフルトに所属する日本代表MF堂安律にとっては、昨季までの3シーズンを過ごした古巣戦。そんなゲームを前に、堂安がフランクフルトの公式HPにて、同試合に向けた意気込みや、現在のチームでの役割などを語った。前節終了時点で、フランクフルトの成績は8勝7分8敗で、勝ち点「31」を積み上げているが、これは9勝6分8敗で勝ち点「33」を獲得する