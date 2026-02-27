Image: generated at whisk 折りたたみiPhoneが、いよいよ現実味を帯びてきた…ということで、さらなるウワサが聞こえ始めました。中国の著名なデジタルリーカー「刹那数码」が微博（Weibo）に投稿した内容によれば、「予期せぬことがなければ、iPhone Foldの折りたたみスクリーンはiPhone 18 Proと同様に7月ごろから正式な大規模量産を開始し、同時発売される」とのこと。これはテク