今日27日は、関東やその周辺の地域でスギ花粉の飛散量が増えて、東京都心をはじめ「極めて多い」エリアが広がる予想です。明日28日から3月2日は、九州から東北南部にかけて花粉の飛ぶ量が増加するでしょう。花粉症の方は対策を心掛けてください。今日27日雲多めでも気温上昇東海の一部と関東で「極めて多い」今日27日は全国的に雲が多く、雨の範囲が西から広がるでしょう。九州は、ほぼ一日雨で、花粉の飛散は抑えられそうです