8月14日(金)・15日(土)・ 16(日)に開催される＜SUMMER SONIC 2026＞の第2弾出演者が発表された。先日BUMP OF CHIKEN、BABYMETALの参加も発表されたサマソニ。第2弾追加アーティストにはmgk(MACHINE GUN KELLY)、 BABYMONSTER(東京のみ)、ELMIENE、JADE、NECTAR WOODE、SOUTH ARCADE、THE WARNING、VIAGRA BOYSらの参加が決定した。なお、日程別ラインナップは来週発表予定とのこと。■＜SUMMER SONIC 2026＞日程：2026年8月14日(金