＜SUMMER SONIC 2026＞第2弾アーティストにBABYMONSTER、JADEら8組
8月14日(金)・15日(土)・ 16(日)に開催される＜SUMMER SONIC 2026＞の第2弾出演者が発表された。
先日BUMP OF CHIKEN、BABYMETALの参加も発表されたサマソニ。第2弾追加アーティストにはmgk(MACHINE GUN KELLY)、 BABYMONSTER(東京のみ)、ELMIENE、JADE、NECTAR WOODE、SOUTH ARCADE、THE WARNING、VIAGRA BOYSらの参加が決定した。
なお、日程別ラインナップは来週発表予定とのこと。
■＜SUMMER SONIC 2026＞
日程：2026年8月14日(金)・15日(土)・ 16(日)
東京会場：ZOZOマリンスタジアム & 幕張メッセ
大阪会場：万博記念公園
▼出演ラインナップ
THE STROKES・L’Arc-en-Ciel
JAMIROQUAI
JENNIE・BUMP OF CHICKEN(Tokyo)
ALEX WARREN・FKA TWIGS・mgk
KASABIAN・KESHI・LE SSERAFIM・PENTATONIX・サカナクション・STEVE LACY・Suchmos(Tokyo) ・SUEDE AUDREY NUNA・BABYMONSTER(Tokyo)・BOY SODA・CARDINALS CHLOE QISHA・Cornelius・DESTIN CONRAD
ELMIENE・FLORENCE ROAD・GOOD NEIGHBOURS 羊文学・JADE・キタニタツヤ・KODALINE
NECTAR WOODE・PENDULUM・PRETTY BLEAK
SEKOU・SOUTH ARCADE・VIAGRA BOYS
THE WARNING・ZEBRAHEAD
special guest
DAVID BYRNE
SONIC “METAL” STAGE - Curated by BABYMETAL
BABYMETAL
…and more