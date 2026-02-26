3500形車両が3月末で運行終了千葉県の芝山鉄道は2026年2月25日、同社の3500形車両（第3537〜3540号車編成）が今年3月末で運行を終了すると発表しました。【画像】これが引退する芝山鉄道3500形「引退記念ヘッドマーク」のデザインです芝山鉄道は2002年10月27日に開業。成田空港内にある東成田駅と、空港の南側に位置する芝山千代田駅との1駅間2.2kmを結んでおり、ケーブルカーやモノレールを除く普通鉄道において、営業距離が