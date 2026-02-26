3500形車両が3月末で運行終了

千葉県の芝山鉄道は2026年2月25日、同社の3500形車両（第3537〜3540号車編成）が今年3月末で運行を終了すると発表しました。

【画像】これが引退する芝山鉄道3500形「引退記念ヘッドマーク」のデザインです

芝山鉄道は2002年10月27日に開業。成田空港内にある東成田駅と、空港の南側に位置する芝山千代田駅との1駅間2.2kmを結んでおり、ケーブルカーやモノレールを除く普通鉄道において、営業距離が日本一短い鉄道会社です。

保有車両は京成電鉄3500形のリースで、4両1編成のみが存在。2013年4月から芝山鉄道で活躍してきました。京成3500形は青と赤の帯ですが、芝山鉄道の3500形は緑と赤の帯となっています。

今後は3月1日から運行終了までの間、引退記念ヘッドマークを掲出して走る予定。後継車両については「決定次第お知らせします」としています。

また、3月1日9時から6月29日（月）まで、芝山千代田駅などで「さよなら芝鉄3500形引退記念乗車券」が販売予定。発売金額は1100円（税込）で、1000部限定となります。