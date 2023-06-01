3Dフードプリンティング市場は、2024年の5億1,060万米ドルから2033年に96億3,710万米ドルへ拡大する見通しが示されました！食品の自動化、見た目の再現性、個別栄養設計を同時に進められる技術として、導入検討が一気に進んでいます。2026年時点では、レストラン、ヘルスケア、代替タンパク質開発まで活用領域が広がり、フードテックの中核テーマになっています。 Astute Analytica「3Dフードプリンティング市場レポート」