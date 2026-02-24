ピアジンスキー氏「日本はドジャースに従う立場だからね」ドジャースの大谷翔平投手は2大会連続で日本代表「侍ジャパン」の一員としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に参加する。米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」では大谷vs米国代表のアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）実現の可能性について議論している。同番組の公式X（旧ツイッター）が「ショウヘイ・オオタニは、WBCでアーロン・ジャッジを