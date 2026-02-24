米誌インタビューで語った日本人選手との仲ミラノ・コルティナ五輪で注目されたのが、女子シングルで銅メダルを獲得した17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）だ。フリーの演技後、真っ先に中井を抱きしめた金メダリストのアリサ・リウ（米国）が、米国のインタビューでこの場面を振り返っている。リウが登場したのは米誌「ピープル」の公式インスタグラム。「他のスケーターたちとも良い関係を築けていますか？」との質問にリウ