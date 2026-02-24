お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇が23日深夜放送のTBS系『バナナマンのしらバナ！』（後11：56）に出演。収録中、本気で激怒した後輩芸人を明かした。【写真】今年再婚発表も！収録中にノブコブ吉村から本気で激怒された和田まんじゅうこの日はお笑いトリオ・ネルソンズがゲスト出演。MCの設楽統、日村勇紀がネルソンズの知られざる一面をトークで引き出した。番組ではまたネルソンズが抱える問題についてトークが及