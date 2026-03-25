イランに液化天然ガス（LNG）生産施設を攻撃されたカタールが、韓国などと結んだ長期供給契約に対して「不可抗力」を宣言した。ロイター通信は24日、カタール国営エネルギー企業のカタールエナジーがイタリア、ベルギー、韓国、中国の顧客を含む一部長期LNG供給契約に対し不可抗力を宣言したと報道した。不可抗力宣言とはエネルギー供給契約義務の履行が困難になったと知らせることだ。カタールエナジーのカアビ最高経営責任者（CE