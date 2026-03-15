他の生き物にどつかれていたり、勢いよく水を吐き出させられたり、食べようとしていた貝に逆襲されたり......。【話題のポスト】57.9万表示、2.5万いいねの?不遇なフグ2026?そしてイルカの日常ネット上ではしばしば、何かと不遇な目に遭っているフグ、通称「不遇なフグ」が注目を浴びる。そしてここにもまた1匹、新たな「不遇なフグ」が――......。2026年3月4日、熊本県上天草市の水族館「海中水族館シードーナツ」の公式Xアカ