ヤオコー初のPBワイン「セクレト デ ラ ファミリア ティント」が、国際的なワインコンペティション「サクラアワード2026」で最優秀賞「ダイヤモンドトロフィー」「ダブルゴールド」「コストパフォーマンス賞」の3冠に輝いた。ブルーゾーンホールディングス傘下の小川貿易が直輸入するワイン15品も「ダブルゴールド」「ゴールド」「シルバー」（内訳：ダブルゴールド2、ゴールド8、シルバー5）を受賞した。同審査会では、37か国