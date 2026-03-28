◆第１７回ドバイ・ゴールドカップ・Ｇ２（３月２８日、ドバイ・メイダン競馬場・芝３２００メートル）１０頭で争われた芝の長距離戦は、ミカエル・バルザローナ騎手とコンビを組んだ英国馬フェアリーグレン（牝５歳、Ｓ＆Ｅ・クリスフォード厩舎、父ファー）が勝利を飾った。勝ち時計は ３分２２秒３６。レースは逃げたサンウェイが後続を大きく引き離す展開で、フェアリーグリンは離れた馬群の中団５番手を追走。ライバルが