【新華社ボアオ3月28日】アジア開発銀行（ADB）元総裁で国際経済戦略センター理事長を務める中尾武彦氏は26日、中国の技術革新がアジアと世界に新たな機会をもたらしているとの見方を示した。ボアオ・アジアフォーラム年次総会が開かれた海南省で新華社の取材に応じた。中尾氏は、今回が2度目の参加となるボアオ・アジアフォーラム年次総会について、各国の高官や学者が率直に意見を交わす貴重な機会だと評価した。海南自由貿
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. オタ活できず イラン攻撃に抗議
- 2. 診療中に蹂躙「わいせつ歯科医」
- 3. 青切符 聞き取り困難症者の不安
- 4. 池袋刺殺 交互に刺し続けたか
- 5. 「アニメジャパン」開催地変更へ
- 6. 日本最古の番組 101年目で終了
- 7. 「格付け」番組初の不名誉記録
- 8. 期限切れのETCカードに注意を
- 9. ファミマ セブン銀のATM設置へ
- 10. 池袋刺殺「拡大自殺」図ったか
- 1. オタ活できず イラン攻撃に抗議
- 2. 青切符 聞き取り困難症者の不安
- 3. 池袋刺殺 交互に刺し続けたか
- 4. ハンター逆転勝訴「最高裁最高」
- 5. 池袋刺殺「拡大自殺」図ったか
- 6. 坂口容疑者 遺産使い果たしたか
- 7. 佳子さまの「桜ワンピ」入手困難
- 8. 飲酒運転で警察署に来た男を逮捕
- 9. 海峡回避のタンカー 日本に到着
- 10. 校長の卒業式 生徒がサプライズ
- 1. 診療中に蹂躙「わいせつ歯科医」
- 2. 尿路結石になる?意外な食習慣
- 3. ストーカー凶行 なぜ防げない
- 4. 親の1億円あてにしたら破産した
- 5. 池袋刺殺 最善の措置取っていた
- 6. ガソリンは節約…呼びかけに賛否
- 7. 飛び石で傷 拒否できるケースは
- 8. 池袋刺傷 同姓同名で晒し被害
- 9. 夫が「とんでもない相手」と浮気
- 10. 爆音…山手線で外国人が迷惑行為
- 1. 横転事故 タイガー・ウッズ逮捕
- 2. 「変貌」の中国人 活動を再開
- 3. イラン 船舶3隻の海峡通過を阻止
- 4. エネ施設破壊「前例ない混乱に」
- 5. 英でオオカミ5頭が殺処分 悲嘆に
- 6. 恐怖あおるメディア 注意力低下?
- 7. 日仏に学校文化の違いある…対談
- 8. 「次はキューバ」軍事行動を示唆
- 9. 親イラン組織 イスラエルに攻撃
- 10. イラン 日本船巡り関係国と疎通
- 1. エアコン 2027年から値上がりか
- 2. モスの原価率 マック以上だった
- 3. NHKの受信契約 忘れたら返金も?
- 4. 大学生への仕送り 少ないのか
- 5. 千葉県で最も高いビル 誕生へ
- 6. 「半うつ」見過ごされやすい訳
- 7. SKYPCE「AI新機能」より便利に
- 8. 動画生成AI「Sora」突然打ち切り
- 9. 介護職 年収500万円実現に課題は
- 10. 高輪ゲートウェイ全面開業される
- 1. 「ずばぬけたコスパ」を感じた！ 最新ファーウェイスマホやタブレットをこってりインプレ
- 2. 今すぐオフにすべきLINEのID設定
- 3. 7つのポケットを備えコンパクトで大容量。3D設計採用の多機能ボディバッグ「Orion」
- 4. クレカマニアが超有能クレカ「三井住友カードゴールド（NL）」を私がメインカードにしない3つの理由を解説
- 5. ヴァイテックイメージング、マンフロットのプロ用ビデオ三脚「FAST ビデオ三脚シリーズ」を発売
- 6. 24時間体温モニタリング。新時代の健康管理に最適なスマートウォッチ「FOBASE Air Pro」
- 7. 戸田悟氏、「eero Max 7」レビューで価格に辛辣「かなり高い」
- 8. 「AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition」は“ゲーミング向け”とは銘打たれなかった
- 9. アビッド、Media Composer | Softwareの新機能を紹介するオンラインセミナーを開催
- 10. 液晶のドット抜け 解消できる?
- 11. ポケモンGOにも最適！？メガネに装着して透過型HMDとして使えるウェアラブルディスプレイ「VUFINE」が国内販売開始
- 12. iPhoneが何時間使えるか知る方法
- 13. Apple バッテリー交換で在庫不足
- 14. ヤーマンが営業益で過去最高、主戦場の外にも種まき
- 15. 太陽圏の端の「水素壁」か。太陽系外縁探査機ニューホライズンズが不自然な紫外線の拡散を観測
- 16. Microsoftのフライトシミュレーターを没入型マルチディスプレイでプレイできるよう改造した猛者が現る
- 17. ロビコラボ最新作「こっちむいて！ロビ」が2月14日に発売！ 価格は3500円
- 18. 初心者のためのマイクロドローン導入への道 〜第3回ドローンを操縦するプロポの選び方
- 19. クラウドファンディングから生まれた国内メーカーのシンプルケータイ「un.mode phone01」を入手！まずは開封して外観や基本機能をチェック【レビュー】
- 20. 監督コメント先行解禁！前作と最新作でのアナの心境の変化【ノーレリゴーノーライフ】
- 1. 浅田真央が指導者の実戦デビュー
- 2. 大谷 真美子さんへ愛にじませた
- 3. WBC 地上波で見たかった63.4%
- 4. 帰化条件厳格化で「頭が真っ白」
- 5. 2日連続 大谷のほっこりやり取り
- 6. 村上デビュー弾もホ軍芳しくない
- 7. F1角田の近況判明に、ファン歓喜
- 8. 周東佑京の快足に「速すぎん?」
- 9. フィギュア男子 日本襲った悲劇
- 10. 岡本和真 仕草は「触れないで」
- 11. 「中国代表がジャイアントキリング！」新体制でW杯出場国に２発快勝、母国メディアは意気揚々「ついに浮上の兆しを見せた」
- 12. 大谷翔平の“異変”に伸びた手 敵軍一塁手と珍しい交流、米爆笑「見てください」
- 13. 坂本Vに「涙こらえるの精一杯」
- 14. フィギュア 坂本花織が4度目のV
- 15. ド軍本拠地のぼったくり体質批判
- 16. 小笠原慎之介が3Aから2Aに降格
- 17. 宿敵バルセロナの“至宝”をレアル・マドリードが強奪か ペレス会長が惚れ込む「理想の中盤」に禁断の移籍？
- 18. 【卓球Ｔリーグ】１７歳エース・張本美和が単、複２勝で２季連続ＭＶＰ「心が軽くなった」活躍の裏に前日主将・平野美宇がかけた言葉
- 19. 【ドバイ・ゴールドＣ】英国の牝馬フェアリーグレンがマラソンレースを制す 日本勢は過去にステイフーリッシュが優勝
- 20. 【アル・クオーツ・スプリント】ルガルが惜しい２着！ 日本馬の初制覇はまたもお預け 昨年はウインカーネリアンが２着
- 1. 「アニメジャパン」開催地変更へ
- 2. 日本最古の番組 101年目で終了
- 3. 「格付け」番組初の不名誉記録
- 4. 「脱ぎませんか」は何度も拒否
- 5. 2分遅れ 列車の案内に外国人爆笑
- 6. フジ社長 アナ大量退社に強弁
- 7. さや香新山 13kg減もファン悲嘆
- 8. 『幼女戦記』第2期は7月放送決定！9年ぶりTVアニメ新作 PV公開で追加キャストに杉田智和、日笠陽子
- 9. 紗理奈「女性ホルモンほぼない」
- 10. 芸能人逮捕 自宅は「ゴミ屋敷」
- 1. 「サブスク整形」の恐ろしい罠
- 2. 知らなかった あのちゃんが絶句
- 3. なんで入れたの…母が泣き崩れる
- 4. オシャレな人がやらないこと3選
- 5. イエベさんに似合うピンクリップ
- 6. Kiriに4種の新作スイーツ登場
- 7. 12人出産は異常? 当事者が語る
- 8. 黒ワンピ 合わせるべきアイテム
- 9. 【6月19日限定発売！】YSLからポップでアイコニックな限定コレクション“I LOVE YOU SO POP”をご紹介！-Yves Saint Laurent イヴ・サンローラン
- 10. セリアの優秀なキーホルダー
- 11. 食ライターたちのお取り寄せセレクト！リアルにレポートした人気記事TOP5を大公開。
- 12. 意外な国が海外旅行先に選ばれる
- 13. 税抜500円以下のプチプラコスメ27選｜コスパ最強！SNSでも話題のワンコインコスメをご紹介｜favor.life
- 14. 悩める女性のために選んだ一冊とは？／木村綾子の『あなたに効く本、処方します。』
- 15. おうちパンの救世主…〈Picard〉と〈馬場FLAT〉
- 16. “皮膚のガードマン”!? 天然由来の「キールズ」で作る、夏の無敵美肌＜“自分ごと”サステイナブルvol.2＞
- 17. 【2020年新作あり】夏におすすめのフェイスパウダー20選！テカリを防ぐプチプラ&デパコスの人気パウダーをご紹介｜favor.life
- 18. 大人らしくかわいい！ おすすめ「フリル＆レース」アイテム16選
- 19. 姿なき訪問者を取り次いだ後輩が負傷。傷は得体の知れない噛み跡で…／ぼぎわんが、来る 1（3）
- 20. 3分で脂肪を燃やすワークアウト