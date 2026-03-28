【新華社ボアオ3月28日】アジア開発銀行（ADB）元総裁で国際経済戦略センター理事長を務める中尾武彦氏は26日、中国の技術革新がアジアと世界に新たな機会をもたらしているとの見方を示した。ボアオ・アジアフォーラム年次総会が開かれた海南省で新華社の取材に応じた。中尾氏は、今回が2度目の参加となるボアオ・アジアフォーラム年次総会について、各国の高官や学者が率直に意見を交わす貴重な機会だと評価した。海南自由貿