ギラッと光る目、ニヤッと笑う口元。“悪い男”の役がよく似合う、北村一輝さん。実はその素顔は、映画づくりが大好きで、そしてめちゃくちゃハッピーな人でした。スクリーンや画面の中で、眼光鋭く迫力ある演技を見せてくれる、俳優の北村一輝さん。2月27日より公開の映画『木挽町のあだ討ち』でも、罪人の過去を持ち、江戸でゴロツキに成り果てた男・作兵衛を演じ、色悪の魅力を振りまいています。── 話題の小説が映画化される