大分トリニータの元日本代表MF清武弘嗣が古巣復帰後初ゴールを決めた。２月22日に開催されたJ２・J３百年構想リーグ・地域リーグラウンドWEST-Bの第３節で大分はガイナーレ鳥取と対戦し、２−０で勝利した。この一戦に清武は59分から途中出場すると、１点リードで迎えた79分、敵陣ボックス内で榊原彗悟のラストパスに反応。狙い澄ました鮮やかな一撃を突き刺してみせた。 昨季、16年ぶりに大分復帰を果たした清武は、