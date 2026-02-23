「この瞬間を待ってた」「まだまだやれる」36歳元日本代表が待望の古巣復帰後初ゴール！ 華麗な一発にファン興奮「スタジアムで泣いたよ」
大分トリニータの元日本代表MF清武弘嗣が古巣復帰後初ゴールを決めた。
２月22日に開催されたJ２・J３百年構想リーグ・地域リーグラウンドWEST-Bの第３節で大分はガイナーレ鳥取と対戦し、２−０で勝利した。
この一戦に清武は59分から途中出場すると、１点リードで迎えた79分、敵陣ボックス内で榊原彗悟のラストパスに反応。狙い澄ました鮮やかな一撃を突き刺してみせた。
昨季、16年ぶりに大分復帰を果たした清武は、昨年３月に左足の負傷。以降は長期離脱を強いられていたなか、前節のギラヴァンツ北九州戦で約11か月ぶりにピッチに立った。
そして戦列復帰２戦目で、待望の大分帰還後初ゴール。SNS上では、「この瞬間を待ってた」「うまい。さすが」「もうスタジアムで泣いたよ」「キヨらしいゴール」「まだまだやれる」「最高」といった声が上がっている。
帰ってきた36歳名手の得点にファンは歓喜した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】清武弘嗣が大分帰還後初ゴール！
