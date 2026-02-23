インテル・マイアミでプレイするFWリオネル・メッシを筆頭に、近年はアメリカ・MLSに欧州から実力者が渡るケースが増えている。実際のところ、MLSのレベルはどの程度なのだろうか。各クラブのチーム編成に構造的欠陥があると語ったのは、シカゴ・ファイアーFCでプレイする29歳のベルギー人FWウーゴ・カイペルスだ。カイペルスはベルギーのスタンダール・リエージュやメヘレン、ヘントなどでプレイし、2024年よりシカゴ・ファイアー