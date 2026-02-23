「子どものころから日本が大好きで、10年以上日本語を勉強してきました。日本のテレビ番組、しかも朝ドラに出演できるなんて、言葉が出てこないほどありがたいです。夢が叶った気持ちです」【写真】ヒロイン・郄石あかりとの息もピッタリ！夫婦感が凄い劇中カットと、笑顔で話すのは朝ドラ『ばけばけ』で、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルとしたレフカダ・ヘブンを演じているトミー・バストウ。何よりのギフト