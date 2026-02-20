アイドルグループ・日向坂46の正源司陽子、渡辺莉奈、藤嶌果歩、石塚瑶季、小西夏菜実、竹内希来里、平尾帆夏、平岡海月、清水理央、宮地すみれ、山下葉留花が20日、都内で行われた映画『ゼンブ・オブ・トーキョー』 バースデイ記念上映 最終回お祝い舞台あいさつに出演。サプライズで続編の決定が発表され、メンバーが円陣を組んで歓喜した。【写真】かわいい…円陣を組んで喜びをわかちあう日向坂46メンバー本作は、四期生全