【PARCO GAME CENTER（パルコゲームセンター）】 開催期間：2月6日～3月2日11時～21時※最終日は18時閉場 開催エリア：PARCO MUSEUM TOKYO（渋谷PARCO 4F） 入場料：無料 タイトーは、PARCO GAMESが期間限定で開催中の「PARCO GAME CENTER」に出展。2月21日、22日にコラボアパレルTシャツを先行販売する。 「PARCO GAME CENTER