?五輪メダルパワー?は所属先にも――。ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ男子で団体も含めて３個のメダルを獲得した二階堂蓮（２４）の所属先である日本（にっぽん）ビールが大きな話題を呼んでいる。１９７９年に創業以来、海外ビールの輸入販売や自社ビールの販売もしている同社は２０２２年にスキー部を創部。二階堂は部員第１号として同年から所属。１５日にはスキージャンプ男子で９８年長野五輪金メダリ