前回は福島県が誇るご当地グルメ、日本三大ラーメンに数えられる「喜多方ラーメン」を取り上げました。福島にはもう一つ、全国的に有名なラーメンがあります。2024年の第2回「日本ご当地ラーメン総選挙」で見事に優勝した「白河ラーメン」です。福島のラーメン文化、恐るべし。麺やチャーシューへのこだわりもハンパない「白河ラーメン」。今日は厳選した3店をご紹介したいと思います。白河ラーメンの雄、『とら食堂』さすがの実