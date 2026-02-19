QTnetは、MVNOサービス「QTモバイル」で、Appleの「iPhone17 Pro 256GB」と「iPhone14 128GB」の未使用中古品を発売した。 iPhone17 Pro 「iPhone17 Pro 256GB」の一括価格は19万9320円。分割払いも可能で、たとえば24回払いの場合、初回が1万2100円、2回目以降は月8140円で購入できる。 「iPhone14 128GB」の一括価格は9万6800円。こちらも分割払いが可能で、たとえば36回払いの場合、初回が4400円、2回目