中国のスノーボード選手・蘇翊鳴（スー・イーミン）（22）が、フィギュアスケーターで五輪連覇を達成した羽生結弦さん（31）への想いを語る様子が話題になっている。蘇は18日に行われたミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子スロープスタイル決勝で、中国勢第1号となる金メダルを獲得。蘇を幼いころから支えた日本人の佐藤康弘コーチと抱き合って喜ぶ姿は、日中両国で感動を呼んだ。そうした中、蘇が過去に中国中央広播電視総台