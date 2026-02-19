中国のスノーボード選手・蘇翊鳴（スー・イーミン）（22）が、フィギュアスケーターで五輪連覇を達成した羽生結弦さん（31）への想いを語る様子が話題になっている。

蘇は18日に行われたミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子スロープスタイル決勝で、中国勢第1号となる金メダルを獲得。蘇を幼いころから支えた日本人の佐藤康弘コーチと抱き合って喜ぶ姿は、日中両国で感動を呼んだ。

そうした中、蘇が過去に中国中央広播電視総台のインタビュー番組「魯健訪談」で羽生さんへの想いを語っていたことがSNS・小紅書で話題になった。インタビュアーから羽生さんに憧れていることについて聞かれた蘇は、「僕は彼（羽生さん）が大好きで、彼のことを精神面で学ぶべき目標に置いています。彼はずっと高難度の技にチャレンジし続けていて、すでに人体が耐えられる範囲を超えているとも言えます」と敬意を表した。

また、蘇が過去に五輪の公式インタビューで「『レジェンド』という言葉は、彼にふさわしいと思います」「彼が五輪連覇を成し遂げたのは本当に驚異的な偉業です。僕も冬季五輪を経験しているので、それがどれほど困難か理解できます」「彼は中国でも世界でもとても人気があります。僕はずっと彼を努力の原動力、目標としてきました」「五輪という大きな重圧の中で素晴らしい演技を披露し、2つの金メダルを獲得したことは本当に容易なことではありません。彼の実績だけでなく、人柄や姿勢、そして氷上で見せる一瞬一瞬が、彼を名実ともにレジェンドたらしめています。僕は彼を心から、そして深く尊敬しています」と語っていたことも紹介された。

中国のネットユーザーからは「羽生くんを好きな人には幸運が訪れる（という個人的な迷信）」「生中継を見て、蘇翊鳴すごいと思ってたら、彼も結弦が好きだったんだ（涙）」「羽生くんのことが好きな選手はみんなすごいんだよね」「羽生教の信者はみんな金メダル獲得」「競技の壁を越えた交流」「優秀な人は互いを認め合うんだ」「蘇翊鳴が金メダルを取った時の喜びの涙にもらい泣き。羽生が連覇した時の涙を思い出した。全ての努力が報われたこの一瞬は、アスリートにとって人生で最高の幸せだろう」「憧れの人を正しく選ぶことは本当に重要」といった声が上がった。

蘇は以前から羽生さんへの憧れを口にしており、23年には自身の中国SNS・微博（ウェイボー）アカウントで「Arigato legend（ありがとう、レジェンド）」とつづり、羽生さんとのツーショット写真を投稿していた。（翻訳・編集/北田）