ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われ、17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）が78.71点で首位発進。2位に坂本花織（シスメックス）、4位に千葉百音（木下グループ）が入り、日本勢3人が最高のスタートを切った。そうしたなか、3人が演技する前にリンクに登場した海外選手の姿に日本のファンも釘付けとなり、ネット上ではその美しさとスタ