144µÄÀÊ¢Í21µÄÀÊ¡£Àè¤Î½°±¡Áª¤Çµ­Ï¿Åª¤ÊÂç»´ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡×·ÏÀªÎÏ¤ÎµÄÀÊ¤ÎÁý¸º¤Ç¤¢¤ë¡£Î¨¤¤¤¿ÌîÅÄ²ÂÉ§¡¦¸µ¼óÁê¡Ê68¡Ë¤¬¡¢Åê³«É¼Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖËü»à¤ËÃÍ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Âç¶Ä¤ËÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¿ô»ú¤À¡£ÌîÅÄ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2012Ç¯¡¢Í¿ÅÞ¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿½°±¡Áª¤Ç¤â230µÄÀÊ¢Í57µÄÀÊ¤È¤ä¤Ï¤ê²õÌÇÅª¤ÊÇÔËÌ¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¡¢ÌîÅÄ»á¤Ï²¿ÅÙ¤â¡ÖÌ±¼çÅÞ¡×¤ò²õÌÇ¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¡È·èÄêÅª¤Ê