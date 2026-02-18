ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで三浦璃来木原龍一組（木下グループ）が、同種目日本初の金メダルを獲得した。日本オリンピック委員会（JOC）が公開した密着動画内でリラックスタイムの秘話が明かされ、ファンから様々な声が上がった。失意のショートプログラム（SP）5位から、フリーで世界最高得点をマークして逆転金メダル。りくりゅうの演技は、日本に感動を呼んだ。日本オリ