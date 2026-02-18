JRAは、東京競馬記者クラブ（加盟16社）が、2025年度の東京競馬記者クラブ賞特別功労賞に国枝栄調教師を選出したと発表した。授賞式は2月22日（日）に東京競馬場で行われる予定で、昼休み（4レース終了後）に実施される。国枝栄調教師 JRA通算1100勝達成G1・22勝の名伯楽受賞理由として、JRA通算1121勝、JRA・G1レース22勝（いずれも2月17日現在）など、ホースマンとして輝かしい業績を残し、また様々なメディアを通して絶えず