日本マクドナルドは、今月25日より人気メニュー「マックポーク」を5年ぶりに期間限定で発売することを発表した。税込み500円で提供している『500円セット』に「マックポーク」を追加し、「ハンバーガー」と「マックチキン」の3つが出揃ったかたちだ。【写真】マックファンが見逃さなかった、少し残念なお知らせスパチキ終了、マックポーク復活「マックポーク」は2007年に初登場し、低価格ながらパンチの効いたガーリック風味のポ