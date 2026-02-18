日本マクドナルドは、今月25日より人気メニュー「マックポーク」を5年ぶりに期間限定で発売することを発表した。税込み500円で提供している『500円セット』に「マックポーク」を追加し、「ハンバーガー」と「マックチキン」の3つが出揃ったかたちだ。

【写真】マックファンが見逃さなかった、少し残念なお知らせ

スパチキ終了、マックポーク復活

「マックポーク」は2007年に初登場し、低価格ながらパンチの効いたガーリック風味のポークパティで絶大な支持を集めた。今回の5年ぶりの復活には「マックポーク復活は神すぎる！」「まじか！！やっと復活」「これこれ、これが食べたかったんだよ」「青春の味が帰ってくる」と喜びの声が上がり、Xでは『マックポーク』がトレンド入りしたほどだ。

「この復活の喜びのウラには、ある商品の“終了予告”も影響しているかもしれません。もちろん、純粋なマックポークファンもいるのですが、マックは昨年末、“スパチキ（スパイシーマックチキン）は2026年2月よりなくなり次第終了となります”とアナウンスしているんです。悲しみに暮れたスパチキファンたちが、マックポークの復活に関し、スパチキの代打にはピッタリだと喜んでますね（笑）」（グルメ評論家）

さらに追い打ちをかけるように発表されたのがカルビーの超ロングセラー商品『ピザポテト』の味わいを再現した「シャカシャカポテト ピザポテト味」の登場だ。

ピザポテト味のシャカシャカポテト

《ついに2/25（水）に誕生！人気の「ピザポテト（R）」の味わいをマックフライポテト（R）に合うようオリジナルシーズニングで再現しました。》（マック公式X）

袋の中にポテトを入れ、濃厚なチーズとスパイスの香りが特徴のピザポテト味のパウダーを入れてシャカシャカ。この禁断のコラボにも熱視線が注がれている。

「ピザポテトは2016年8月の台風で北海道産のジャガイモの出荷に影響が出てしまい、一部販売休止したことがありました。当時は“ポテチショック”と言われるほど大騒動となり、フリマアプリなどで高額転売されたことも。そんな人気商品とのコラボなので、25日は“マック祭り”状態になるのではないでしょうか」（同前）

ただユーザーたちは見逃してはいなかった。シーズニング（パウダー）の値段を。

「そうなんです、価格高騰の影響かピザポテトの再現度のためかは不明ですが、これまで40円だったシーズニングが今回から50円に値上げされているんです」（同前）

「10円値上げか…地味にショック」「ハッピーターン味のときは40円だったような」「昔はもっと安かったのになぁ」と、一部から「10円の壁」にシビアな声が上がっている。

わずか10円の差でも、かつての“お手頃感”を知るファンにとっては少し寂しいニュースとなったようだが、「マックポーク」と「ピザポテト味」への期待感。5年越しの再会と、夢のコラボ味は裏切らないはずだ。