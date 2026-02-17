東京・池上署で目撃されたのは、うつむきながら車に乗り込む男。大内隆寛容疑者（30）です。大内容疑者は2025年12月、原付バイクで30代の女性の背後から近づき、追い抜きざまに女性のバッグを奪おうとしました。その際に女性を転倒させたうえ、約120メートルにわたり引きずり、全治4週間のけがをさせた疑いが持たれています。調べに対し、大内容疑者は「間違いありません。会社の出張に行く予定だったが、出張費用を競馬やパチンコ