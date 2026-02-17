2026年2月16日に発表された実用英語技能検定（英検）1級・25年度第3回検定の一次試験の結果をめぐり、特定の項目が0点だったという報告がSNSで相次いでいる。採点ミスを疑う声もあるが、英検を運営する日本英語検定協会はJ-CASTニュースの取材に、「不備はございません」と否定した。英語講師「0点なんて初めて見ました」25年度第3回検定の一次試験は、本会場では1月25日、準会場では 1月16日から25日に行われた。試験の合否は2月1