ＮＹ原油時間外上昇、イラン革命防衛隊がホルムズ海峡で軍事演習 東京時間08:03現在 ＮＹ原油先物3 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝63.71（+0.82+1.30%） NY原油は時間外で上昇、米国とイランの緊張を巡る懸念が高まっている。 17日の米国とイランの高官協議再開を前にイラン革命防衛隊がホルムズ海峡で軍事演習を開始した。安全保障上の脅威に対する迅速かつ決定的かつ包括的な対応に焦点を当てた演習だ